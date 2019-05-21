В США начали тестировать беспилотные почтовые грузовики

Вашингтон, , 21:11 — REGNUM В двух штатах США стартовали испытания почтовых беспилотных грузовиков, которые в ходе тестирования будут перевозить почтовые посылки из штата Аризона в штат Техас, сообщает 21 мая портал Wired.

Уточняется, что в ходе тестирования перевозка грузов на беспилотных автомобилях TuSimple будет выполняться под присмотром экипажей из инженера и водителя, находящихся в кабинах.

Разработчик систем управления утверждает, что на грузовиках установлены камеры, способные определять потенциально опасные объекты с расстояния до одной тысячи метров.

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