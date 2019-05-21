Объем производства автомобилей в ведущих странах мира сократился на 4,6%

Сеул, , 15:47 — REGNUM Вместе с вялым спросом на рынке автомобилей, общий объем производства транспортных средств десяти стран — авто производителей сократился на 4,6%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Ассоциации корейских предприятий автомобильной промышленности (КАМА).

Согласно опубликованным данным, в первом квартале 2019 года общий объем производства транспортных средств десяти стран — авто производителей составил 18 490 000 единиц, что на 4,6% меньше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди десяти ведущих стран — авто производителей, в таких странах как Южная Корея, Китай, США, Германия, Индия, Бразилия и Испания общий объем производства сократился на 9,8%.

Известно, что в Южной Корее объем производства сократился на 0,6%, до 957 тыс. единиц. В частности, сокращение производства в первом квартале года обусловлено сложностью регулировки производства и конверсии производственных линий.

С другой стороны, несмотря на низкий спрос, в первом квартале года производство автомобилей в таких странах как Япония, Мексика и Франция, напротив, увеличилось.