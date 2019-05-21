Видео: Sony показала разницу между PS4 и консолью нового поколения

Токио, , 12:42 — REGNUM Sony сегодня, 21 мая 2019 года, показала на мероприятии Sony IR Day 2019 в Токио видео, демонстрирующее разницу между старым и новым поколением консоли PlayStation. Об этом сообщил портал Gematsu.

https://twitter.com/mochi_wsj/status/1130645990627631104

Для демонстрации была выбрана игра Spider-Man. В ролике показана разница загрузки её различных сцен на PS4 и новой консоли. Во время презентации глава Sony Кеничиро Йошида (Kenichiro Yoshida) заявил: для того, чтобы PlayStation оставалась лучшей игровой платформой, компания намерена поддерживать и улучшать отношения со сторонними разработчиками. Характеризуя политику компании в этом направлении, он произнес следующий слоган: «В любое время, в любом месте, без перерыва».

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Напомним, Sony пока что не раскрыла официальное название консоли следующего поколения, даже на этой презентации компания использовала слова «Next generation» применительно к будущему устройству. Стоит отметить, что производитель заявил: новая консоль не поступит в продажу ранее апреля 2020 года.

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