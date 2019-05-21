Сеул, , 12:42 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему продаж, разработки игр и приложений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Согласно результатам опроса, проведенного совместно с MACROMILL EMBRAIN среди 300 разработчиков приложений и игр в Южной Корее, 63% респондентов сказали, что после размещения приложений в Google Play, продажи компании увеличились.

По словам представителей Google, причины увеличения объема продаж кроются в реакции пользователей, удобство использования, и простота.

Кроме того, за последний год количество сотрудников, в компаниях, принявших участие в опросе, увеличилось до 12 317 человек,.

Среди трудностей, с которыми приходится сталкиваться разработчикам приложений, были выделены: плохой маркетинг (57%), нехватка рабочих рук (53%), отсутствие возможностей для развития (41,3%), недостаточное финансирование (27%)

73,3% опрошенных сообщили, что хотели бы выйти на мировой рынок.

«Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить начинающим и независимым разработчикам игра существенную поддержку для развития и роста», — сообщили представители Google Korea.