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В Южной Корее провели опрос на тему продаж, разработки игр и приложений

Техника

В опросе приняло участие 300 разработчиков приложений и игр

Сеул, 21 мая 2019, 12:42 — REGNUM  В Южной Корее провели опрос на тему продаж, разработки игр и приложений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Согласно результатам опроса, проведенного совместно с MACROMILL EMBRAIN среди 300 разработчиков приложений и игр в Южной Корее, 63% респондентов сказали, что после размещения приложений в Google Play, продажи компании увеличились.

По словам представителей Google, причины увеличения объема продаж кроются в реакции пользователей, удобство использования, и простота.

Кроме того, за последний год количество сотрудников, в компаниях, принявших участие в опросе, увеличилось до 12 317 человек,.

Среди трудностей, с которыми приходится сталкиваться разработчикам приложений, были выделены: плохой маркетинг (57%), нехватка рабочих рук (53%), отсутствие возможностей для развития (41,3%), недостаточное финансирование (27%)

73,3% опрошенных сообщили, что хотели бы выйти на мировой рынок.

«Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить начинающим и независимым разработчикам игра существенную поддержку для развития и роста», — сообщили представители Google Korea.

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