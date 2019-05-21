Стало известно название операционной системы Huawei для смартфонов

Пекин, , 10:48 — REGNUM Операционная система китайской компании Huawei получит название HongMeng. Об этом 21 мая сообщил портал Wccftech.

В компании сообщили, что её собственная операционная система сейчас находится в процессе тестирования, в будущем она «постепенно» заменит Android. На сегодня не ясно, является ли название новой ОС официальным или рабочим.

Напомним, 20 мая 2019 года компания Google перестала сотрудничать с Huawei. Таким образом, новые смартфоны производителя не будут иметь доступ к сервисам Google, в том числе к онлайн-магазину приложений Google Play.

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О своей готовности отказаться от Android Huawei заявила в марте 2019 года. Глава Huawei Consumer Business Group Ричард Ю тогда сообщил, что у компании есть резервная система на случай «чрезвычайных обстоятельств».

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