Китайская BYD поставила партию электробусов для Олимпиады в Токио 2020

Шэньчжэнь, Китай, , 10:20 — REGNUM Один из крупнейших китайских производителей автомобилей на альтернативных источниках энергии компания BYD доставила партию электрических автобусов в японский национальный парк культуры и отдыха Озе, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Автобусы модели J6 были специально разработаны для Японии и Олимпиады в Токио 2020 года. Автобус имеет компактный размер для узких японских улиц и низкую посадку специально для пожилого японского общества.

Таким образом Шэньсжэньский производитель BYD уже в четвертый раз поставляет электрические автобусы в Японию. При этом один из трех электрических автобусов на улицах Японии произведен компанией BYD.

«BYD планирует представить полный спектр продуктов на новых источниках энергии для японского рынка, включая электрические автобусы, грузовики и вилочные погрузчики, а также ряд продуктов на солнечных батареях», — заявил генеральный директор отдела продаж компании BYD по Азиатско-Тихоокеанскому региону Лю Сюэлян.

В марте 2019 года, отметим, компания BYD отчиталась о продаже более 50 тыс. электрических автобусов в более чем 50 стран и регионов мира, включая 17 тыс. единиц для внутреннего рынка.