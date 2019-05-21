Академия беспилотной авиации КемГУ научит операторов дронов соблюдать закон

Кемерово, , 10:09 — REGNUM Соблюдать закон при использовании воздушного пространства решили научить владельцев и операторов беспилотников в Академии беспилотной авиации Кемеровского государственного университета (КемГУ). Об этом 21 мая сообщает пресс-служба вуза.

«Научившись управлять техникой, не все погружаются в другой важный аспект — правовой. Поднимая в небо БПЛА, нужно помнить, что рядом могут оказаться другие участники воздушного движения», — объяснили в вузе.

Обучающий курс «Правовые аспекты использования воздушного пространства операторами беспилотных летательных аппаратов» стартует в университете с 1 сентября. Он предназначен для обладателей БПЛА, желающих узнать, как правильно использовать воздушное пространство. Преподаватели в течение четырёх часов расскажут, как нужно «заказывать» воздух и не подвергнуть себя штрафу.

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