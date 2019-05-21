Вторник, 21 Мая 2019 года
09:51:54 МСК

Через четверть века: грузовики ЗИЛ-133 можно купить онлайн

Техника

Состояние машин хорошее, утверждает продавец, они хранились в гараже и были сняты с хранения Госрезерва

Красноярск, 21 мая 2019, 09:51 — REGNUM  Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства в 1999 году, доступны для покупки через интернет-сервис «Авито». Шесть грузовиков находятся в Хакасии, следует из объявления.

Отмечается, что грузовики были выпущены в 1994 году, пробег составляет 1,5 тыс. км. Состояние машин хорошее, утверждает продавец, они хранились в гараже и были сняты с хранения Госрезерва.

Автомобили оснащены двигателем КАМАЗ 740, имеют новую резину и новые аккумуляторы. Предлагаются грузовики за 700 тыс. рублей. На фотографии машины сняты на фоне предприятия «Абаканвагонмаш».

Грузовики ЗИЛ-133 серийно выпускались в 1975—1999 годах. Модификация ЗИЛ-133ГЯ грузоподъемностью 10 тонн использовалась в основном в качестве пожарных машин и автокранов.

Читайте также: Продажи новых грузовых автомобилей в России упали на 1,7%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авторынок
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить