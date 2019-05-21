Через четверть века: грузовики ЗИЛ-133 можно купить онлайн

Красноярск, , 09:51 — REGNUM Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства в 1999 году, доступны для покупки через интернет-сервис «Авито». Шесть грузовиков находятся в Хакасии, следует из объявления.

Отмечается, что грузовики были выпущены в 1994 году, пробег составляет 1,5 тыс. км. Состояние машин хорошее, утверждает продавец, они хранились в гараже и были сняты с хранения Госрезерва.

Автомобили оснащены двигателем КАМАЗ 740, имеют новую резину и новые аккумуляторы. Предлагаются грузовики за 700 тыс. рублей. На фотографии машины сняты на фоне предприятия «Абаканвагонмаш».

Грузовики ЗИЛ-133 серийно выпускались в 1975—1999 годах. Модификация ЗИЛ-133ГЯ грузоподъемностью 10 тонн использовалась в основном в качестве пожарных машин и автокранов.

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