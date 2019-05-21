За «зеленую» линию «метротрама» Тель-Авива поборются пять компаний из Китая

Тель-Авив, Израиль, , 08:39 — REGNUM В общем пять китайских инфраструктурных и строительных гигантов примут участие в тендере на строительство сети легкорельсового транспорта в израильском Тель-Авиве, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Как стало известно, тендер на строительство второй «зеленой» ветки из четырех легкорельскового транспорта в Тель-Авиве был заявлен израильской государственной компанией Metropolitan Mass Transit System Ltd. (NTA).

Две линии «красная» и «пурпурная» уже находятся на стадии строительства, в то время как «коричневая» находится на стадии планирования. Длина «зеленой» линии должна составить 39 км при 62 станциях на всей ее протяженности. Она пройдет от северного пригорода Герцлии до южного пригорода Холона и Ришон-ле-Циона и должна быть готова уже к июлю 2021 года.

Тендер помимо прокладки путей также включает в себя бурение тоннелей и строительство подземных станций на «зеленой» ветке. При этом NTA не раскрывает сумму тендеров, однако израильские СМИ оценивают его примерно в 1,5 — 2 млрд новых израильских шекелей каждый ($419−559 млн) при общей стоимости «зеленой» ветки в 15 млрд израильских новых шекелей.

Отметим, что китайские строительные компании уже вовлечены в строительство инфраструктуры в израильском Тель-Авиве. Так, упомянутая уже «красная» ветка легкорельсовой транспортной сети строится при участии китайских компаний. При этом «красная» ветка обладает также чертами метро.