Вопрос перевода бронетехники на калибр 57 мм изучают в России

Москва, , 08:22 — REGNUM Возможность замены пушек калибра 30-мм на калибр 57-мм в комплексах вооружения российской бронетехники прорабатывают представители концерна «Техмаш» и госкорпорации «Ростех». Об этом рассказал замгенерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин в интервью ТАСС.

«Мы («Техмаш» и «Ростех»)… проводим оценку, — сказал Кочкин. — Заказчик в лице Минобороны также проводит соответствующие работы».

По его словам, калибр 30-мм является в настоящее время основным калибром комплексов вооружения легкой и средней бронетехники. Однако замена пушек для всего автопарка Вооруженных сил РФ потребует значительных финансовых затрат.

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Напомним, 18 мая заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в интервью РИА Новости заявил, что в Российской Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов.

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