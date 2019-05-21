Вторник, 21 Мая 2019 года
08:22:28 МСК

Вопрос перевода бронетехники на калибр 57 мм изучают в России

Техника

Калибр 30-мм является в настоящее время основным калибром комплексов вооружения легкой и средней бронетехники

Москва, 21 мая 2019, 08:22 — REGNUM  Возможность замены пушек калибра 30-мм на калибр 57-мм в комплексах вооружения российской бронетехники прорабатывают представители концерна «Техмаш» и госкорпорации «Ростех». Об этом рассказал замгенерального директора концерна «Техмаш» Александр Кочкин в интервью ТАСС.

«Мы («Техмаш» и «Ростех»)… проводим оценку, — сказал Кочкин. — Заказчик в лице Минобороны также проводит соответствующие работы».

По его словам, калибр 30-мм является в настоящее время основным калибром комплексов вооружения легкой и средней бронетехники. Однако замена пушек для всего автопарка Вооруженных сил РФ потребует значительных финансовых затрат.

Читайте также: В Москве выпущена партия нового материала для бронезащиты

Напомним, 18 мая заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в интервью РИА Новости заявил, что в Российской Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов.

Читайте также: В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить