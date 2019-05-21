Вторник, 21 Мая 2019 года
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Появились в продаже «Крокодилы» ЗИЛ-133, снятые с производства 20 лет назад

Техника

Грузовики не использовались 25 лет

Появились в продаже «Крокодилы» ЗИЛ-133, снятые с производства 20 лет назад
Иллюстрация: Rg.ru
ЗИЛ-133ГЯ

Москва, 21 мая 2019, 07:22 — REGNUM  Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, которые были сняты с производства 20 лет назад, появились на сайте интернет-сервиса «Авито».

Продавец, который разместил объявление, утверждает, что пробег ЗИЛ-133ГЯ не превышает 1,5 тыс. км. Грузовики не использовались 25 лет. Они находятся в хорошем состоянии. На продажу выставлены шесть «Крокодилов».

На фотографии, которую разместил продавец, машины сняты на фоне предприятия «Абаканвагонмаш» в Красноярском крае.

Напомним, ЗИЛ-133ГЯ выпускались с 1975 года по 1999 год. Они использовались в основном, как пожарные автомобили и автокраны. Их грузоподъемность составляла 10 тонн. Мощность двигателя 150 л.с.

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