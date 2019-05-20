Семь самолётов с авианосца «Шарль де Голль» не смогли сесть на его палубу

Джакарта, , 23:39 — REGNUM Семь палубных истребителей Dassault Rafale из состава авиагруппы авианосца ВМС Франции «Шарль де Голль» не смогли приземлиться на его палубу о побережья Индонезии, сообщают 20 мая индонезийские СМИ.

По утверждению журналистов, инцидент произошел в ходе совместных учений ВВС Индонезии и авиагруппы «Шарля де Голля».

Французский авианосец находился в 100 морских милях от индонезийского острова Суматра, когда район учений быстро накрыл густой туман и пошёл проливной дождь. В это время в воздухе находились семь самолётов Dassault Rafale, пилоты которых в таких метеоусловиях были вынуждены отказаться от попытки сесть на палубу авианосца.

Командование приняло решение посадить самолёты на базе ВВС Индонезии в провинции Ачех.

СМИ сообщают о неких технических проблемах, возникших у части французских самолётов, а также о разбирательстве, проводящемся в службе метеопрогнозирования, предоставившей пилотам неверный прогноз.

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