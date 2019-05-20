Понедельник, 20 Мая 2019 года
18:37:43 МСК

США развернули ракеты с боеголовками для уничтожения электроники

Техника

Поражающий эффект возникает в результате использования сверхмощных микроволн, которые выводят из строя электронику

Вашингтон, 20 мая 2019, 18:35 — REGNUM  ВВС США развернули по меньшей мере двадцать ракет, оснащенных боевой головкой, которая может уничтожать военную и гражданскую электронику. Ракета использует мощные микроволны для уничтожения военного потенциала без причинения каких-либо жертв. Разрушается электронная начинка аппаратуры, а здание и сооружения остаются нетронутыми. Об этом сообщает ресурс Forecast International.

Данная боеголовка известна как противоэлектронный сверхвысокочастотный ракетный проект (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project — CHAMP). Ракеты изготовлены компанией Boeing Phantom Works для исследовательской лаборатории ВВС США. Испытания прошли еще в 2012 году. В настоящее время эта система поставлена на вооружение.

Боеголовка со сверхвысокочастотной полезной нагрузкой доставляется крылатой ракетой воздушного базирования, которые несут стратегические бомбардировщиками B-52.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Оснащенность армии США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить