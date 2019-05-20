США развернули ракеты с боеголовками для уничтожения электроники

Вашингтон, , 18:35 — REGNUM ВВС США развернули по меньшей мере двадцать ракет, оснащенных боевой головкой, которая может уничтожать военную и гражданскую электронику. Ракета использует мощные микроволны для уничтожения военного потенциала без причинения каких-либо жертв. Разрушается электронная начинка аппаратуры, а здание и сооружения остаются нетронутыми. Об этом сообщает ресурс Forecast International.

Данная боеголовка известна как противоэлектронный сверхвысокочастотный ракетный проект (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project — CHAMP). Ракеты изготовлены компанией Boeing Phantom Works для исследовательской лаборатории ВВС США. Испытания прошли еще в 2012 году. В настоящее время эта система поставлена на вооружение.

Боеголовка со сверхвысокочастотной полезной нагрузкой доставляется крылатой ракетой воздушного базирования, которые несут стратегические бомбардировщиками B-52.