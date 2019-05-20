В Пекине создается технологическая зона автомобильных беспилотников

Пекин, , 17:45 — REGNUM В пекинском районе Хайдянь, где расположен технологический центр китайской столицы технопарк Чжунгуаньцунь, намечены испытания автоматических, самоуправляемых беспилотных автомобилей, для чего планируется построить показательную зону площадью в 100 кв. км, сообщает 20 мая Синьхуа.

По словам руководителя районной администрации Дай Биньбиня, создание такой инновационной зоны, подключенной к Интернету, сыграет важную роль в стимулировании транспортных технологических разработок. В планах района — проведение гонки автомобильных беспилотников с привлечением к участию в ней зарубежных партнеров, что позволит укрепить международное сотрудничество в этой сфере.