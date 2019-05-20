Истребителями Су-57 вооружат авиаполки с особой структурой

Москва, , 16:47 — REGNUM В российских ВКС истребителями пятого поколения Су-57 будут укомплектованы три авиаполка с принципиально новой структурой, сообщает 20 мая газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

По информации издания, в составе этих частей будут подразделения, обеспечивающие радиолокационную незаметность самолётов, а располагаться новые полки будут на трёх направлениях, прикрывая Дальний Восток, Юго-Запад и Северо-Запад России.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин заявил о закупке 76 новейших истребителей пятого поколения Су-57. Этого количества самолётов будет достаточно для вооружения ими трёх полков. В двух эскадрильях каждого такого полка будет 24 истребителя, а ещё четыре машины поступят в липецкий Центр боевой подготовки, где организовано обучение лётчиков для новых истребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 совершил первый полёт в 2010 году. Истребитель способен летать на дальность до 4,3 тыс. км со скоростью 2600 км/ч. Для Су-57 разрабатывается сверхдальнобойная гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» Р-37М, способная уничтожать высокоскоростные воздушные цели на расстоянии свыше 300 км.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС США показали видео сброса новых 13-тонных бомб GBU-57