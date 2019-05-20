К 2024 году каждый 10-й автомобиль в мире будет оснащен системой V2X

Сеул, , 16:08 — REGNUM К 2024 году каждый десятый автомобиль в мире будет оснащен системой V2X (Vehicle-to-Everything). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на информационный провайдер IHS Inc.

По данным IHS Inc., к 2024 году будет произведено 12,1 млн автомобилей, оснащенных системой V2X (Vehicle-to-Everything), 12% из которых будут составлять новые автомобили.

Предполагается, что уже в следующем году в Китае будет произведено 629 тыс. автомобилей, оснащенных данной системой, а в странах Европы — 411 тыс. единиц.

Кроме того, огромную роль в развитии и распространении системы обмена данными между автомобилями сыграют Южная Корея и Япония.

По предварительным данным, распространение системы V2X приведет к увеличению спроса на полупроводники. Кроме того, уже в прошлом году объем продаж полупроводников увеличился на 18,6%, что намного превышает общий рост рынка в 13,7%.

Кроме того, в конце прошлого года южнокорейская компания Samsung Electronics сделала несколько шагов на пути данному предположению, выпустив процессор Exynos AUTO и датчик изображения ISOCEL AUTO, ориентируемые на автомобильную промышленность. Также были выпущены модели флэш-памяти eUFS, используемые в автомобильных информационно-развлекательных системах, радиочастотный трансивер Exynos RF 5500, чипа Exynos SM 5800 и модема 5G Exynos 5100.

Система V2X (Vehicle-to-Everything) — система обмена данными между автомобилем и другими объектами дорожной инфраструктуры, например, с автомобилями, дорожными знаками, разметкой, светофорами; инфраструктура также должна быть подключена к интернету.