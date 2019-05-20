Понедельник, 20 Мая 2019 года
15:29:10 МСК

В Калининграде начался серийный выпуск тягача Ford Trucks F-Max

Техника

Машина будет укомплектована адаптивным круиз-контролем и круиз-контролем с функцией прогнозирования

Калининград, 20 мая 2019, 15:28 — REGNUM  Завод «Автотор» в Калининграде приступил к серийному производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Новый тягач будет иметь набор современных опций. Автомобиль снабдят функцией Eco-Roll, которая позволит экономить топливо за счет движения накатом, адаптивным круиз-контролем и круиз-контролем с функцией прогнозирования, основанным на GPS. Салон машины отличается просторностью (его ширина 2,5 м) и абсолютно ровным полом.

Напомним, производство грузовых автомобилей на заводе в Калиненграде началось в 2013 году. Однако первые тягачи дорожной серии Ford Trucks — модели 1833 с колесной формулой 4×2 и модели 2533 с колесной формулой 6×2 появились лишь в октябре 2018 года. Их снабдили более мощными и экономичными моторами, чем у предыдущих версий тягачей. Грузоподъемность машины составляет 12 и 18 тонн соответственно. За основу моделей были взяты автомобили Ford 1832 и Ford 2532.

Читайте также: Выставлен на продажу Ford Mustang GT, задействованный в съемках фильма NFS

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить