В Калининграде начался серийный выпуск тягача Ford Trucks F-Max

Калининград, , 15:28 — REGNUM Завод «Автотор» в Калининграде приступил к серийному производству тягача нового поколения Ford Trucks F-Max. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Новый тягач будет иметь набор современных опций. Автомобиль снабдят функцией Eco-Roll, которая позволит экономить топливо за счет движения накатом, адаптивным круиз-контролем и круиз-контролем с функцией прогнозирования, основанным на GPS. Салон машины отличается просторностью (его ширина 2,5 м) и абсолютно ровным полом.

Напомним, производство грузовых автомобилей на заводе в Калиненграде началось в 2013 году. Однако первые тягачи дорожной серии Ford Trucks — модели 1833 с колесной формулой 4×2 и модели 2533 с колесной формулой 6×2 появились лишь в октябре 2018 года. Их снабдили более мощными и экономичными моторами, чем у предыдущих версий тягачей. Грузоподъемность машины составляет 12 и 18 тонн соответственно. За основу моделей были взяты автомобили Ford 1832 и Ford 2532.

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