Lamborghini выпустит сверхмощную версию кроссовера Urus

Сант-Агата-Болоньезе, Италия, , 14:23 — REGNUM Компания Lamborghini планирует создать сверхмощную версию кроссовера Urus. Об этом 20 мая сообщается на сайте Autonews.ru.

Новое авто будет построено на базе гоночного концепта ST-X, который был представлен в 2018 году.

Сообщается, что концепт Urus ST-X на 25% легче стандартной версии машины. Автопроизводители снабдили спортивный кроссовер большими воздухозаборниками, антикрылом и множеством элементов из карбона. Кроме того, новая версия Urus будет иметь спортивную выхлопную систему, а колесные диски размером 21-дюймов обуют в шины Pirelli.

Под капотом новинки появится 4,0-литровый бензиновый двигатель на 650 л. с. Его крутящий момент составит 850 Нм. Мотор будет агрегатироваться с 8-скоростным «автоматом».

Компания также планирует создать кроссовер Urus с гибридным двигателем. Однако все технические характеристики этого авто пока держатся в секрете.

Точная дата премьеры кроссовера пока неизвестна. По неофициальным данным, авто представят в 2020 году.

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