Понедельник, 20 Мая 2019 года
14:23:53 МСК

Lamborghini выпустит сверхмощную версию кроссовера Urus

Техника

Новинку создадут на базе концепта ST-X

Сант-Агата-Болоньезе, Италия, 20 мая 2019, 14:23 — REGNUM  Компания Lamborghini планирует создать сверхмощную версию кроссовера Urus. Об этом 20 мая сообщается на сайте Autonews.ru.

Новое авто будет построено на базе гоночного концепта ST-X, который был представлен в 2018 году.

Сообщается, что концепт Urus ST-X на 25% легче стандартной версии машины. Автопроизводители снабдили спортивный кроссовер большими воздухозаборниками, антикрылом и множеством элементов из карбона. Кроме того, новая версия Urus будет иметь спортивную выхлопную систему, а колесные диски размером 21-дюймов обуют в шины Pirelli.

Под капотом новинки появится 4,0-литровый бензиновый двигатель на 650 л. с. Его крутящий момент составит 850 Нм. Мотор будет агрегатироваться с 8-скоростным «автоматом».

Компания также планирует создать кроссовер Urus с гибридным двигателем. Однако все технические характеристики этого авто пока держатся в секрете.

Точная дата премьеры кроссовера пока неизвестна. По неофициальным данным, авто представят в 2020 году.

Читайте также: Продажи Lamborghini в России выросли в девять раз

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить