Северный китайский город Тяньцзинь построит 300 базовых станций 5G

Пекин, , 11:22 — REGNUM Город центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая ускорить развитие телекоммуникационных сетей пятого поколения 5G, построив более 300 базовых станций в городе в ближайшее время, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Генеральный директор тяньцзиньского отделения китайского телекоммуникационного гиганта China Mobile Чэн Вэй заявил во время 3-го Всемирного интеллектуального конгресса (WIC2019), что Тяньцзинь вошел в первую очередь городов, которые получат покрытие 5G.

China Mobile ожидает, что технологии связи пятого поколения будут применены в целом ряде сфер жизни и экономики, включая «умные города», портовые перевозки, «умное» медицинское обслуживание и электроэнергетику уже к 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, другой китайский гигант в сфере телекоммуникаций компания Huawei обещает, что уже к 2025 году по всему миру будет 2,8 млрд пользователей сетей пятого поколения, в связи с чем новейшая технология придет быстрее, чем ожидалось.

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