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Северный китайский город Тяньцзинь построит 300 базовых станций 5G

Техника

Город будет осваивать новые технологии опережающими темпами

Северный китайский город Тяньцзинь построит 300 базовых станций 5G
5G

Пекин, 20 мая 2019, 11:22 — REGNUM  Город центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая ускорить развитие телекоммуникационных сетей пятого поколения 5G, построив более 300 базовых станций в городе в ближайшее время, сообщает 19 мая агентство Синьхуа.

Генеральный директор тяньцзиньского отделения китайского телекоммуникационного гиганта China Mobile Чэн Вэй заявил во время 3-го Всемирного интеллектуального конгресса (WIC2019), что Тяньцзинь вошел в первую очередь городов, которые получат покрытие 5G.

China Mobile ожидает, что технологии связи пятого поколения будут применены в целом ряде сфер жизни и экономики, включая «умные города», портовые перевозки, «умное» медицинское обслуживание и электроэнергетику уже к 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, другой китайский гигант в сфере телекоммуникаций компания Huawei обещает, что уже к 2025 году по всему миру будет 2,8 млрд пользователей сетей пятого поколения, в связи с чем новейшая технология придет быстрее, чем ожидалось.

Читайте ранее в этом сюжете: Компания Huawei обещает 2,8 млрд пользователей 5G уже к 2025 году

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Телекоммуникации
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