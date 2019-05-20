В России начали испытывать «умные» взрыватели для РСЗО

Москва, , 11:11 — REGNUM Концерн «Техмаш», который входит в госкорпорацию «Ростех», приступил к предварительным испытаниям интеллектуальных взрывателей для современных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна Александр Кочкин.

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Он отметил, что эти боеприпасы более совершенные и эффективные.

«В данное время мы находимся на этапе предварительных испытаний, выявляем все проблемные вопросы», —приводит ТАСС слова Кочина.

При этом замглавы «Техмаша» отметил достаточно положительную динамику.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин в ходе оборонной выставки IDEX 2019 в Абу-Даби заявил, что российские ракетные системы залпового огня планируют оборудовать «интеллектуальными взрывателями».

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