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В странах Африки успешно развиваются высокотехнологичные стартапы — СМИ

Техника

«В Африке есть отличные специалисты, особенно в сфере технологий»

Париж, 20 мая 2019, 11:34 — REGNUM  В Париже прошли сразу две конференции — Afrobytes и Viva Tech. Мероприятия предоставили посетителям возможность оценить прогресс, сделанный в сфере высокотехнологичных стартапов в африканских странах. В настоящее время в Африке привлечение средств для стартапов переживает бум, передает VOA Africa.

По данным венчурной компании Partech Africa, в 2018 году 146 стартапов из 19 африканских стран собрали 1,16 миллиардов долларов США для цифровых предпринимателей Африки.

Кения, Нигерия и ЮАР получили 78% финансирования. Во франкофонной Африке по сбору средств на технологические стартапы лидирует Сенегал.

Многие эксперты видят Африку как новую границу венчурного капитала. Континент отличается динамично растущим населением и лидирует в экономике, опирающейся на мобильную связь. Именно поэтому Google, Facebook и PayPal приняли участие в Afrobytes 2019.

«Мы не хотим, чтобы люди по всему миру воспринимали африканские высокотехнологические стартапы как нечто странное. Мы хотим, чтобы нас услышали, мы хотим говорить об искусственном интеллекте, блокчейне о обо всем, что происходит в Силиконовой Долине, так как это оказывает прямое влияние на нас. В Африке есть отличные специалисты, особенно в сфере технологий, чтобы поддержать дискуссию на данные темы», — заявил исполнительный директор Afrobytes Аммин Юссуф.

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Евросоюз и страны Африки
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