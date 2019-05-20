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Китайские ученые разработали подводный генератор энергии из морской воды

Техника

В режиме высокой мощности генератор способен обеспечивать энергией в общей сложности 39 светодиодов и пропеллер

Пекин, 20 мая 2019, 08:59 — REGNUM  Китайские исследователи разработали дешевый подводный генератор электричества из морской воды, сообщает 20 мая агентство Синьхуа.

Подводная техника, роботы и зонды требуют собственный источник энергоснабжения для автономного ведения работ под водой в течение длительного периода времени. Задача подводных электрогенераторов — обеспечить технику достаточной электроэнергией для осуществления резких маневров и прочих манипуляций.

Исследователи Восточного китайского университета Шанхая, Шанхайского университета и Китайской академии исследований экологических наук в Пекине сообщили в немецком журнале Angewandte Chemie, что ключ к созданию нового генератора лежит в катоде, сделанном из берлинской лазури, открытой рамочной конструкции и в ионах цианида и железа, которые могут легко принимать и отдавать электроны.

Вкупе с металлическим анодом, структура может быть использована для генерации электричества из морской воды. Тесты показали, что генератор стабильно работает при коррозийном воздействии морской воды и может выдерживать переключение режимов работы.

Генератор проработал без остановок четыре дня подряд в режиме максимальной генерации энергии без энергопотерь. В режиме высокой мощности генератор способен обеспечивать энергией в общей сложности 39 светодиодов и пропеллер.

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Гидроэнергетика
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