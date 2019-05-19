В Швеции запустили первый беспилотный грузовой автомобиль

Стокгольм, , 15:16 — REGNUM Первый беспилотный автомобиль T-Pod шведской компании Einride начал доставку грузов на участке дороги общего пользования. Об этом сообщает Reuters.

Электрический беспилотный грузовик будет ежедневно возить грузы между складом и терминалом компании Schenker на небольшом участке дороги возле города Йёнчёпинге. Грузовой автомобиль T-Pod, вес которого при максимальной нагрузке достигает 26 тонн, стал первым автономным грузовиком, получившим разрешение на движение по дорогам общего пользования.

«Это разрешение на движение по общественным дорогам является важной вехой… и это шаг к коммерциализации автономных технологий на дорогах», — отметил глава компании Einride Роберт Фальк.

Он добавил, что к концу 2020 года в компании рассчитывают ввести в эксплуатацию 200 грузовых беспилотных автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что КамАЗ может запустить производство беспилотных грузовых автомобилей в 2025 году.