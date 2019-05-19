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На марсоход «Розалинд Франклин» установили набор научных инструментов

Техника

Марсоход «Розалинд Франклин» станет частью автоматической межпланетной миссии «ЭкзоМарс-2020»

Лондон, 19 мая 2019, 13:26 — REGNUM  Инженеры компании Airbus установили набор научных инструментов на марсоход для миссии «ЭкзоМарс-2020» Роскосмоса и Европейского космического агентства (ЕКА). Об этом сообщает BBC.

На марсоход ЕКА были установлены основные научные инструменты, объединённые в 54-килограммовый комплекс Analytical Laboratory Drawer (ALD). Небольшая буровая установка, которая позволит собирать образцы грунта с глубины до 2 метров, будет передавать собранные материалы в комплекс ADL. Там образцы будут измельчаться и нагреваться для определения минералогического состава и поиска химических следов органических соединений.

Издание отмечает, что инженерам Airbus пришлось работать в три смены для того, чтобы закончить сборку марсохода в срок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск миссии «ЭкзоМарс-2020», в которую войдут перелётный модуль, марсоход ЕКА и посадочная платформа Роскосмоса, запланирован на июль 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: BBC рассказала о подготовке марсохода миссии «ЭкзоМарс-2020»

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