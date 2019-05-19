Эксперты назвали пять надежнейших полноприводных внедорожников

Москва, , 10:57 — REGNUM Пять наиболее надежных полноприводных легковых автомобилей с кузовом типа «универсал» определили 19 мая эксперты портала «Автоновости дня».

На пятом месте, по мнению экспертов, автомобиль Skoda Octavia Scout, которая является добротным и надежным авто. В отличие от стандартной модели у полноприводного универсала усиленная подвеска, увеличенный дорожный клиренс, неокрашенные для большей практичности бамперы и уменьшенные свесы. Автомобиль оснащен 1,8 турбомотором с 6-ступенчатой «механикой».

На четвертом месте Audi Allroad, который стал в своем время одним из массовых автомобилей такого типа в премиум-классе. У автомобиля оцинкованный кузов, 2,7-литовый двигатель с турбонаддувом и два варианта коробки передач.

На третье место в список самых надежных кросс-универсалов эксперты поставили Toyota Caldina, предназначенную для внутреннего японского рынка, однако также распространённую в Дальневосточном регионе России. Праворульная модель является надежным и практичным авто, оснащаемым такой же надежной автоматической КПП.

На втором месте Volvo XC70, единственным минусом которого является высокая цена. При этом коробка передач и двигатель у автомобиля надежны, однако любят своевременное техническое обслуживание. У машины повышенный клиренс и неокрашенные для практичности бамперы.

И, наконец, на первом месте, как считают эксперты, автомобиль Subaru Outback, которая также является одой из самых дорогих в этом списке. Автомобиль оснащается 2.5-литровым бензиновым двигателем мощностью в 165 л.с. Коробки Subaru долговечны и надежны, а у механической есть также пониженная передача. Также у автомобиля выносливая подвеска и крепкий кузов, что вкупе с полным приводом очень важно в условиях пересеченной местности.

Отметим, данный сегмент автомобилей не является полноценной альтернативой полноприводным внедорожникам, однако может вполне составить некоторую конкуренцию кроссоверам.