Facebook открыла финансово-технологическую организацию в Швейцарии

Женева, Швейцария, , 08:08 — REGNUM Американская компания Facebook учредила в Швейцарии дочернюю организацию, которая будет специализироваться на предоставлении финансовых и технологических услуг. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на реестр коммерческих организаций Женевы.

Компания Libra Networks, учредителем которой является Facebook Global Holdings, была зарегистрирована в Женеве в начале мая. По данным издания, новая дочерняя компания Facebook будет специализироваться на электронных платёжных системах, технологии блокчейн, а также на анализе данных и разработке аппаратного и программного обеспечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли рассказала, что компания Facebook работает над созданием собственной электронной платёжной системы и её внедрением в одноимённую социальную сеть.

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