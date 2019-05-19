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Microsoft подготовит сотрудников по программам в сфере машинного обучения

Техника

Компания рассчитывает повысить квалификацию 15 тысяч рабочих в сфере технологий искусственного интеллекта к 2022 году

Microsoft подготовит сотрудников по программам в сфере машинного обучения
Martin Abegglen
Microsoft

Вашингтон, 19 мая 2019, 07:39 — REGNUM  Американская компания Microsoft повысит квалификацию рабочих по образовательным программам в области искусственного интеллекта. Об этом сообщает Microsoft.

Компания Microsoft к 2022 году планирует повысить квалификацию 15 тысяч рабочих. Обучение будет проводиться совместно с частной образовательной организацией General Assembly. Образовательные программы будут направлены на подготовку специалистов в сфере искусственного интеллекта, облачных технологий и инженерии данных, машинного обучения и смежных областях.

«Будучи технологической компанией, стремящейся к внедрению инноваций, мы несем ответственность за то, чтобы помочь работникам получить доступ к обучению по программам в сфере искусственного интеллекта, которое им необходимо для обеспечения их успеха на рабочем месте сегодня и завтра», — отметил представитель Microsoft Жан-Филипп Куртуа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представили доклад, согласно которому в странах ОЭСР в течение 20 лет будет полностью роботизировано до 14% рабочих мест.

Читайте ранее в этом сюжете: В течение 20 лет будет полностью автоматизировано 14% рабочих мест — ОЭСР

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