В России разрабатывают новую управляемую ракету «Монолит»

Москва, , 18:20 — REGNUM В Российкой Федерации в 2021—2022 годах будет создан опытный образец новой управляемой ракеты «Монолит», предназначенной для самолетов и вертолетов. Об этом заявил на выставке MILEX-2019 заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в интервью РИА Новости.

«Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия», — сказал Кочкин, не став полностью раскрывать информацию по ракете.

Заместитель гендиректора концерна «Техмаш» подчеркнул, что разработка «Монолита», госиспытания которой будут проходить уже с «имеющимся контрактом» (для проведения госиспытаний нужна авиационная техника), идет за счет собственных средств.

По его словам, опытный образец, вероятно, создадут уже в конце 2021 — начале 2022 года.

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