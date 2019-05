На Тайване запустили суперкомпьютер Taiwania-2

Тайбэй, , 14:07 — REGNUM На Тайване начали опытную эксплуатацию суперкомпьютера Taiwania-2. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой министерство науки и технологий Тайваня.

Суперкомпьютер Taiwania-2 был разработан Тайваньским национальным центром высокопроизводительных вычислений совместно с компаниями Quanta Computer Inc, Asustek Computer Inc и Taiwan Fixed Network Co. Производительность нового суперкомпьютера составляет 9 петафлопс (PFLOPS), что делает его 20-ым по мощности суперкомпьютером в мире.

Планируется, что Taiwania-2 будет использоваться академическими и исследовательскими организациями с июня, а коммерческими организациями — с четвёртого квартала 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая американская компания Hewlett Packard Enterprise подписала соглашение о поглощении производителя суперкомпьютеров Cray Inc.

Читайте ранее в этом сюжете: HPE выкупит производителя суперкомпьютеров Cray