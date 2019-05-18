Суббота, 18 Мая 2019 года
13:18:09 МСК

Google объявила о скором закрытии сервиса Jump

Техника

Сервис для обработки видео с VR-камер будет закрыт 28 июня

Менло-Парк, США, 18 мая 2019, 13:17 — REGNUM  Компания Google закроет сервис для обработки видео Jump 28 июня 2019 года. Об этом сообщается в блоге компании.

Облачный сервис Jump используется для обработки видео со специальных видеосистем, обеспечивающих панорамную съёмку на 360 градусов. Такие системы используются для создания роликов «виртуальной реальности» (VR), позволяющих управлять углом обзора во время воспроизведения. Программное обеспечение Jump автоматически объединяло исходные видео с VR-камер в готовые видеоролики.

Администрация Google сообщила, что пользователям необходимо сохранить VR-ролики, хранящиеся в сервисе Jump до 27 июня. Отмечается, что сервис Jump будет закрыт в связи со снижением популярности на фоне появления альтернативных приложений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта японская компания Nintendo представила набор виртуальной реальности для игровой консоли Switch.

Читайте ранее в этом сюжете: Nintendo представила набор виртуальной реальности для консоли Switch

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Технологии виртуальной реальности
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить