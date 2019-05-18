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Microsoft выпустит версию игры Minecraft с дополненной реальностью

Техника

Бета-тестирование начнётся летом этого года

Вашингтон, 18 мая 2019, 09:15 — REGNUM  Американская компания Microsoft объявила о скором выпуске новой видеоигры серии Minecraft, в которой будут использоваться технологии дополненной реальности (англ. augmented reality, AR). Информация опубликована на сайте проекта Minecraft.

Компьютерная игра в жанре песочницы Minecraft была выпущена в 2009 году компанией-разработчиком, принадлежащей Xbox Game Studios (дочерняя компания Microsoft). После этого было выпущено ещё несколько версий игры, общее количество проданных копий превысило отметку в 170 млн.

17 мая Microsoft анонсировала новую мобильную версию игры Minecraft Earth, в которой будет использоваться технология дополненной реальности. С помощью камеры на смартфонах игроки смогут искать уникальные строительные блоки или предметы в определённых локациях в реальном мире, а также делиться своими проектами. Закрытое бета-тестирование игры на iOS и Android на устройствах с поддержкой AR начнётся летом этого года.

Отметим, решение Microsoft о выпуске AR-версии Minecraft может быть связано с недавним успехом AR-игры Pokemon Go.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2016 год и первую половину 2017 года разработчики игры Pokemon Go заработали на этом проекте более $1,2 млрд, согласно отчёту аналитической компании Apptopia.

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