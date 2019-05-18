В Италии начали антимонопольное расследование в отношении Google

Рим, , 08:46 — REGNUM Антимонопольное управление Италии (AGCM) начало предварительное расследование в отношении американской компании Google. Об этом сообщает пресс-служба AGCM.

Холдинг Alphabet Inc., в который входит Google, сама компания, а также итальянское подразделение Google Italy Srl подозреваются в злоупотреблении доминирующем положением Android на рынке мобильных операционных систем. В сообщении AGCM отмечается, что администрация Google отказалась включить программное обеспечение итальянской компании Enel в приложение для бортовых автомобильных компьютеров Android Auto.

В AGCM считают, что отказ от интеграции приложения для электромобилей Enel X Recharge в Android Auto снижает удобство использования этого программного обеспечения для осуществления ряда функций, включая бронирование зарядных станций. При этом единственным поставщиком таких услуг оказывается приложение Google Maps.

Планируется, что расследование продлится около года и будет завершено к концу мая 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае подобное расследование в отношении Google было начато Комиссией по конкуренции Индии (CCI). Американская компания также обвиняется в использовании операционной системы Android для недобросовестной конкуренции.

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