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Boeing обновила летные тренажеры для лайнеров 737 MAX

Техника

Компания старается, чтобы процесс обучения пилотов не прерывался

Boeing обновила летные тренажеры для лайнеров 737 MAX
Liam Allport
Boeing 737 MAX 8

Вашингтон, 18 мая 2019, 05:21 — REGNUM  Программное обеспечение для летных тренажеров, на которых обучаются пилоты авиалайнеров 737 MAX, было обновлено, сообщает пресс-служба американской авиакорпорации Boeing.

По словам представителя компании Гордона Джондроу, обновление обеспечит соответствие симулятора реальным летным характеристикам авиалайнера в разных условиях полета. Также тренажер получит улучшенную симуляцию нагрузок, что поможет пилотам подробнее освоить управление самолетом.

«Boeing тесно сотрудничает с производителями тренажеров и авиарегуляторами по этим улучшениям. Мы стараемся, чтобы процесс обучения не прерывался», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая американская авиакорпорация Boeing отчиталась об обновлении программного обеспечения для системы коррекции маневрирования MCAS, которая, предположительно, была причиной двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Теперь Boeing ожидает сертификации авиалайнера к полетам.

Читайте ранее в этом сюжете: Boeing обновил ПО для авиалайнеров 737 MAX

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