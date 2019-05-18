Boeing обновила летные тренажеры для лайнеров 737 MAX

Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Программное обеспечение для летных тренажеров, на которых обучаются пилоты авиалайнеров 737 MAX, было обновлено, сообщает пресс-служба американской авиакорпорации Boeing.

По словам представителя компании Гордона Джондроу, обновление обеспечит соответствие симулятора реальным летным характеристикам авиалайнера в разных условиях полета. Также тренажер получит улучшенную симуляцию нагрузок, что поможет пилотам подробнее освоить управление самолетом.

«Boeing тесно сотрудничает с производителями тренажеров и авиарегуляторами по этим улучшениям. Мы стараемся, чтобы процесс обучения не прерывался», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая американская авиакорпорация Boeing отчиталась об обновлении программного обеспечения для системы коррекции маневрирования MCAS, которая, предположительно, была причиной двух авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Теперь Boeing ожидает сертификации авиалайнера к полетам.

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