Boeing представил скоростной ударный вертолёт AH-64E Block II Apache

Вашингтон, , 23:06 — REGNUM Авиастроительная корпорация Boeing представила скоростную модель ударного вертолета AH-64E Block II Apache для армии США, сообщает 17 мая «Nplus1».

Вертолёт AH-64E Block II Apache отличается новой компоновкой хвостовой части с толкающим винтом, обеспечивающей ему повышенную скорость полёта.

Концерн предложит этот вертолёт армии США в качестве промежуточного варианта винтокрылой боевой машины, пока не начнётся производство аппаратов, разрабатываемых в рамках программы FVL.

От базовой версии Apache представленная машина отличается грузоподъёмностью и скоростью. В частности, AH-64E Block II Apache несёт 2,7 тонны груза со скоростью 342 км/час тогда как базовая модель поднимает 2 тонны и разгоняется до 292 км/час.

Напомним, ударный вертолёт AH-64 Apache был принят на вооружение армии США в 1984 году и является одним из лучших и самых распространённых винтокрылых штурмовиков в мире.

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