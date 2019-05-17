ВВС США показали видео сброса новых 13-тонных бомб GBU-57

Вашингтон, , 21:58 — REGNUM ВВС США обнародовали видеозапись полигонного применения новейших 13-тонных авиабомб GBU-57. Видеоролик был размещён на видеохостинге YouTube.

Запись демонстрирует сброс двух бомб со стратегического бомбардировщика B-2 Spirit и поражения обозначенной цели.

В США корректируемая авиабомба GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP) позиционируется как противобункерный боеприпас, предназначенный для уничтожения подземных бункеров и объектов.

Бомбу к цели должен доставлять стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit, который считается невидимым и способным проникать незамеченным вглубь территории противника. Боеприпасы такого типа преподносятся как альтернатива точечным ядерным ударам.

Сообщается, что GBU-57 способна пробить 19 метров армированного бетона или 61 метр грунта. При общей массе в 13,6 тонны боевая часть бомбы содержит 2,7 тонны взрывчатого вещества.

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