Уж точно не «Мистраль». В ОСК описали будущий вертолётоносец для ВМФ России

Москва, , 20:18 — REGNUM Российскому флоту нужен вертолётоносец, но построенный по проекту, имеющему мало общего с французскими «Мистралями», заявил 17 мая в эфире радиостанции «Звезда» глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По мнению главы ОСК, проект «Мистраль» имеет как достоинства, так и существенные недостатки. Тем более что он был хорошо изучен российскими специалистами, несмотря на срыв контракта французской стороной.

«Повторять такой проект бессмысленно, поскольку у этого парохода есть столько недостатков, сколько и достоинств. Но делать вертолётоносец, конечно, нужно, потому что это возможность оперативной переброски», — сказал Алексей Рахманов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году Россия заказала во Франции два вертолётоносца «Мистраль» и ещё два таких корабля планировалось построить на российских предприятиях. Контракт в 2015 году был расторгнут французской стороной из-за событий на Украине.

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