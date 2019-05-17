Россия в числе лидеров: эксперт о «главном оружии XXI века»

Москва, , 16:31 — REGNUM Работы над созданием лазерного вооружения идут во многих странах, Россия входит в число мировых лидеров на этом направлении, в том числе благодаря боевому комплексу «Пересвет», отметил в пятницу, 17 мая, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя заявления президента России.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин заявил, что лазерное оружие будет определять боевой потенциал российской армии и флота в течение всего XXI века, поэтому своевременная реализация проектов в этой сфере особенно важна.

«Работы над созданием лазерного вооружения сегодня идут во многих странах мира. В первую очередь речь идёт о системах противовоздушной обороны малого радиуса действия, способных уничтожать беспилотные летательные аппараты, снаряды, мины и другие средства поражения противника.

Кроме того, лазерные системы могут использоваться для ослепления и вывода из строя оптических систем противника на самых разных уровнях — от снайперского прицела до оптики спутника. При этом создание лазерных винтовок или орудий для поражения сухопутной техники пока не слишком реально из-за отсутствия достаточно компактных носителей энергии.

Россия находится в ряду лидеров в области разработки лазерного вооружения, в том числе благодаря боевому лазерному комплексу «Пересвет». Задачи этой системы пока не вполне понятны — по разным предположениям он может обеспечивать ПВО на малых дистанциях, либо ослеплять оптику спутников противника», — отметил Леонид Нерсисян.

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