Минприроды: Россия вынуждена переводить арктические суда на СПГ

Москва, , 16:02 — REGNUM К 2035 году большая часть угольной и дизельной генерации в Арктике может быть замещена сжиженным природным газом. Такую оценку высказал директор департамента Министерства природных ресурсов Сергей Хрущев в ходе совещания по плану развития инфраструктуры Севморпути и прибрежных территорий.

По словам Хрущева, международные требования по судовому топливу и содержанию в нем серы в скором времени будут ужесточены. Напомним, Международная морская организация (IMO) настаивает на том, чтобы в 2021 году ввести запрет на использование судового остаточного топлива — или так называемого флотского мазута — судами на арктических маршрутах. Воплощение идеи вполне вероятно, а значит, рассматривать проекты судов на тяжелом топливе по меньшей мере недальновидно.

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«Сказать точно, когда нам понадобятся суда на СПГ-топливе, мы не можем. Но важно уже сейчас обозначить планы по замещению существующего флота, а также учесть потребности арктических регионов в СПГ», — сказал представитель Минприроды.

В сравнении со стандартным судовым топливом использование СПГ позволит снизить объем выбросов оксидов серы и низкодисперсных частиц на 100%, оксидов азота — на 85%, углекислого газа — на 27%.

СПГ в качестве топлива для судов уже запланировано к использованию на судах типоразмера «Афрамакс», которые в данный момент строятся на судостроительном комплексе «Звезда» на Дальнем Востоке.

Первый заместитель генерального директора ПАО «Совкомфлот» Евгений Амбросов подчеркнул проблему отсутствия инфраструктуры для бункеровки таких судов. Переоборудование российских арктических портов для обеспечения заправки СПГ-топливом станет стимулом развития технологий.