В России вырос рынок подержанных мотоциклов с пробегом

Москва, , 14:34 — REGNUM Объем продаж подержанных мотоциклов в первом квартале 2019 года в РФ вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 17 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за период с января по март 2019 года было продано 7,2 тыс. мотоциклов (+45%). Причём четверть всех продаж приходится на Москву и Московскую область. Там было продано 937 и 880 единиц мотоциклов соответственно.

Далее по объёму продаж идёт Краснодарский край. За первый квартал 2019 года там продали 839 мотоциклов. В Санкт-Петербурге реализовано почти в два раза меньше байков — 463 единиц.

Ещё меньше покупок подержанные мотоциклов было в Ростовской (257 единиц) и Свердловской (204 единиц) областях. Что касается остальных регионов России, то там объем перепродаж байков оказался менее 200 экземпляров.

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