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Доля корпоративных продаж авто в России выросла в 1,5 раза

Техника

За последние пять лет

Доля корпоративных продаж авто в России выросла в 1,5 раза
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За рулем автомобиля

Москва, 17 мая 2019, 13:17 — REGNUM  За последние пять лет доля автомобилей закупленных юридическими компаниями в России выросла в 1,5 раза. Об этом 17 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Если в 2014 году доля корпоративных продаж машин в стране составляла 8% от общего объема реализации, то на данный момент этот показатель увеличился до 12%. Причем самый большой рост наблюдается в закупках автомобилей премиального класса. По сравнению с 2014 годом спрос у корпоративных клиентов на них увеличился с 20 до 31%.

По словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, рост доли корпоративных продаж связан со всевозможными лизинговыми программами, а также с ростом автопарка такси и сервиса каршеринга.

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