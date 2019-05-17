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В России начали разработку новой штурмовой винтовки

Техника

Новая винтовка не будет заменой автомату Калашникова

Москва, 17 мая 2019, 12:15 — REGNUM  Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в «Ростех») разрабатывают новую штурмовую винтовку, заявил 17 мая гендиректор института Альберт Баков.

«Мы уже знаем, на что (винтовка) будет похожа, — рассказал Баков РИА Новости. — Это не значит, что мы создаем замену автомату Калашникова, но инициативно будем «рисовать» и моделировать новую штурмовую винтовку».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России впервые за 45 лет создается новый патрон калибра .338 Lapua Magnum, предназначенный для снайперского оружия. Специалисты ЦНИИточмаш также ведут работу по усовершенствованию патрона 7,62×39 мм.

Читайте подробнее: Новый патрон для снайперского оружия создаётся в России

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Военно-промышленный комплекс
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