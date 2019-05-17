Обнародованы фото тестовой версии нового Renault Kwid

Париж, , 11:39 — REGNUM Тестовый вариант автомобиля Renault Kwid удалось сфотографировать во время испытаний. Об этом 17 мая сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Тестовый образец засняли на дорогах общего пользования во Франции. В каком именно месте получены фото не сообщается. Образец был надежно закрыт плотной черно-белой камуфляжной пленкой. Тем не менее отдельные элементы машины разглядеть все-таки удалось.

Обновленный Kwid имеет измененную радиаторную решетку, решетки воздуховода с новой геометрией, модернизированный бампер, обновлённые задние фонари и оригинальную оптику на светодиодах.

Что касается интерьера компактного хэтчбека, то он в объектив фотокамеры не попал. Ожидается, что салон рестайлингового Kwid будет отделан новыми материалами. Вполне вероятно, что новинку снабдят информационно-развлекательной системой MediaNav.

Сообщается, что обновление затронет и линейку двигателей. Под капотом Renault Kwid 2020 установят модернизированный мотор семейства BS-VI. На выбор будет движок на 54 л. с. и 68 л. с. Агрегатироваться они будут с 5-позиционной механической коробкой передач или с 5-скоростным «автоматом».

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