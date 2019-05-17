Назван самый лучший городской автомобиль в России

Москва, , 11:15 — REGNUM По итогам онлайн-голосования среди более 110 000 человек лучшим городским автомобилем в России был признан KIA Picanto. Об этом сообщается на сайте проекта «Автомобиль года».

Итоги голосования были оглашены на церемонии вручения ежегодной премии «Автомобиль года», которая прошла 16 мая в концертном зале «Известия Hall».

Компактный автомобиль корейской марки, который победил в номинации лучший городской автомобиль, входит в пятерку самых бюджетных автомобилей на рынке России, оснащенных автоматической трансмиссией.

Кроме того, отечественная LADA Vesta стала лучшей в категории «Малый класс». В номинации «Малый средний класс» лидером стал Volkswagen Golf. А среди среднего класса победил также представитель корейского автопрома — KIA Optima.

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