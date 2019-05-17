Пятница, 17 Мая 2019 года
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ESET рассказала о новой угрозе для пользователей WhatsApp

Техника

Хакеры обманывают их, предлагая получить бесплатную подписку на сервис Spotify

Братислава, 17 мая 2019, 10:44 — REGNUM  Эксперты компании ESET предупредили свих клиентов о том, что хакеры используют новый способ обмана пользователей WhatsApp. Об этом 16 мая сообщил портал Anti-Malware.

Пользователи мессенджера могут получить сообщение с предложение получить премиум-подписку на шведский потоковый музыкальный сервис Spotify. Ссылка в фообщении ведёт на фишинговый сайт (ложный сайт, выдающий себя за оригинальный официальный сайт компании) с некой анкетой.

При её заполнении пользователь узнает, что для получения подписки он должен разослать рекламную ссылку 30 контактам. Кроме того, ему поступает предложение установить якобы антивирусное приложение, которое в действительности показывает назойливую рекламу.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что основатель Telegram Павел Дуров назвал WhatsApp любимым приложением диктаторов. Он предположил, что его разработчики оставляют лазейки в коде программы, которые позволяют следить за пользователяи.

Читайте ранее в этом сюжете: Павел Дуров: WhatsApp никогда не будет безопасным

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