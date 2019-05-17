Названы самые лучшие кроссоверы и внедорожники в России

Москва, , 10:44 — REGNUM В ходе церемонии вручения ежегодной премии «Автомобиль года» были названы лучшие модели кроссоверов и внедорожников в России. Об этом сообщается на сайте проекта «Автомобиль года».

На церемонии были объявлены победители всероссийского онлайн-голосования, в котором принимали участие более 110 000 человек.

Так, среди универсалов повышенной проходимости самой лучшей моделью был признан Subaru Outback. А среди компактных внедорожников — Mitsubishi Eclipse Cross.

Лидером номинации «самый легкий внедорожник» стала японская модель Nissan X-Trail. Внедорожник Volkswagen Touareg победил среди средних внедорожников. А BMW X7 — среди тяжелых внедорожников.

Читайте также: Эксперты составили рейтинг самых доступных кроссоверов в России