В Китае построен самый широкий «плавающий» вантовый мост без нижних балок

Нанкин, Китай, , 10:23 — REGNUM Через реку Янцзы в провинции Хубэй в центральном Китае завершилось строительство самого широкого моста на реке, сообщает 17 мая газета China Daily.

Длина моста, построенного в районе Циншань города Ухань, составляет 7548 метров, а ширина его достигает 48 метров. На мосту разместятся 10 полос, по пять в каждую сторону. А максимальная скорость движения составит 100 км/ч. Таким образом мост станет самым широим в мире вантовым мостом с плавающей системой.

Базовая металлическая структура моста не имеет нижних балок, что означает, что он нависает между двумя гигантскими треугольными опорами по двум сторонам. Как отмечают инженеры, уникальная структура позволяет мосту выдерживать сильный ветер и землетрясения.

Мост станет элементом уханьской «четырехконтурной дороги» по мере расширения границ города. Как отмечают власти, мост значительно улучшит работу местной транспортной сети и внесет свой вклад в развитие логистики города Ухань, который является одним из ключевых транспортных хабов Поднебесной.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года в китайской провинции Цзянсу был открыт стеклянный мост, который «трескается» во время ходьбы по нему.

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