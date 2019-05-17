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Разработчик рассказал о дальности стрельбы новой десантной САУ «Лотос»

Техника

Дальность составит порядка 13 км

Разработчик рассказал о дальности стрельбы новой десантной САУ «Лотос»
Vadim Indeikin
Ствол орудия САУ

Москва, 17 мая 2019, 09:47 — REGNUM  Новейшая самоходная артиллерийская установка (САУ) для Воздушно-десантных войск РФ «Лотос» будет стрелять на 13 км, заявил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в «Ростех») Альберт Баков.

«Это будет новый выстрел (калибра 120 мм), дальность которого составит порядка 13 тысяч метров», — заявил РИА Новости Баков.

По его словам, первые образцы САУ будут собираться вКонструкторском бюро автоматических линий им. Кошкина.

Как сообщало ИА REGNUM, о разработке новой самоходной артустановки для ВДВ впервые стало известно в октябре 2018 года. Позднее в ЦНИИточмаш опубликовали внешний вид «Лотоса», однако его тактико-технические характеристики до сих пор засекречены.

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Военно-промышленный комплекс
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