В китайском Тяньцзине прошла первая инспекция ЛЭП беспилотниками через 5G

Тяньцзинь, Китай, , 09:35 — REGNUM В городе Тяньцзинь на севере Китая была проведена первая государственная инспекция линий электроснабжения с использованием беспилотных дронов, работающих в сети пятого поколения 5G, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Дрон был оборудован камерой высокого разрешения и терминалом приема сигнала 5G. В общей сложности он пролетел 6 км в новом районе Биньхай, передавая при этом видео линий электропередач инженерам, которые проверяли при этом наличие неисправностей.

Ранее компания The State Grid Tianjin Electric Power Company, которая обеспечивает электроснабжение Тяньцзиня, сообщила, что планирует заменить дронами людей для проведения инспекционной работы. Однако оборудование 4G не поддерживает передачу сигнала высокого качества в реальном времени и имеет серьезные задержки и артефакты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайском городе Чэнду прошла первая медицинская консультация с применением технологий связи пятого поколения. В общем и целом, Китай становится мировым лидером по внедрению новейших технологий телекоммуникаций в совершенно разных сферах жизни.

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