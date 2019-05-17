SsangYong Motor в третий раз удостоена премии Ergonomic Design Award

Сеул, , 09:33 — REGNUM Южнокорейская машиностроительная компания SsangYong Motor Company была удостоена гран-при премии Ergonomic Design Award, проводимой Ergonomics Society of Korea. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Ergonomic Design Award — премия, проводимая крупнейшей ассоциацией машиностроения в Южной Корее Ergonomics Society of Korea и которая ежегодно оценивает простоту использования, эффективность, функциональность и стабильность различных изделий.

19-я церемония награждения премии Ergonomic Design Award прошла вчера, 16 мая в трехзвездочном отеле Jeju Booyoung Hotel & Resort, расположенном в городе Согвипхо на острове Чеджу.

Известно, что компания SsangYong Motor Company была удостоена премии за новую модель автомобиля SsangYong Korando.

По сообщению представителей компании, за два месяца после выпуска данной модели SsangYong продала 4000 автомобилей. По заверению компании, SsangYong Korando самый безопасный кроссовер за счет системы автономного управления Deep Control, семи подушек безопасности и самой прочной стали.

Известно, что компания в 2015 году была удостоена гран-при за модель автомобиля SsangYong Tivoli, в 2017 году за Ssanyong G4 Rexton.