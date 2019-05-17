На крупнейшем Пекинском водохранилище запустили «газовые» патрульные катера

Пекин, , 07:50 — REGNUM Восемь «газовых» лодок правоохранителей были запущены в эксплуатацию в водохранилище Миюнь, которое является крупнейшим в Пекине, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Используемые ранее лодки на традиционном топливе, как отмечается, наносили вред экологии водохранилища в виду выбросов нефтепродуктов и продуктов их сгорания. Новые же лодки используют двигатели на сжиженном газе, которые призваны сократить выбросы оксида углерода и загрязняющих частиц на 70% и 95% соответственно.

При этом, традиционные лодки могут патрулировать только в течение примерно одного часа, в то время как новые — хоть целый день. Они оснащены современными системами позиционирования, которые призваны обеспечить безопасность их эксплуатации в туманную погоду. Инфракрасные датчики позволяют видеть даже ночью в радиусе 3 км.

Также лодки оснащены беспилотниками с системами слежения, которые могут фотографировать и снимать ан видео деятельность браконьеров.

Отметим, что водохранилище Миюнь расположено на севере Пекина имеет емкость около 4,4 млрд кубометров при поверхности озера площадью 188 кв. метров. Патрулирование его началось в 2018 году. В настоящее время в водохранилище имеется 2,57 млрд кубометров воды, что является самым высоким показателем за последние 15 лет.